Доллар и евро вновь обновили исторические максимумы к рублю
Курсы доллара и евро в очередной раз за день обновили исторические рекорды на Мосбирже. Американская валюта в момент торговалась по 118 рублей, 15 копеек. Евро в ходе торгов достиг верхней границы, определённой биржей - 125,065 рубля. На момент написания заметки доллар торгуется по 117,20 рубля, евро – по 125 рублей.
Внутренний валютный российский рынок испытывает сильные колебания после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций против РФ. Кроме того, Центробанк не проводит валютные интервенции, которые моги бы сглаживать резкие скачки курса.
Участники рынка ждут новостей со второго раунда переговоров делегаций России и Украины, которые должны сегодня пройти в Белоруссии.
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