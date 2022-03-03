Доллар и евро вновь обновили исторические максимумы к рублю

Курсы доллара и евро в очередной раз за день обновили исторические рекорды на Мосбирже. Американская валюта в момент торговалась по 118 рублей, 15 копеек. Евро в ходе торгов достиг верхней границы, определённой биржей - 125,065 рубля. На момент написания заметки доллар торгуется по 117,20 рубля, евро – по 125 рублей.

Внутренний валютный российский рынок испытывает сильные колебания после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций против РФ. Кроме того, Центробанк не проводит валютные интервенции, которые моги бы сглаживать резкие скачки курса.

Участники рынка ждут новостей со второго раунда переговоров делегаций России и Украины, которые должны сегодня пройти в Белоруссии.

