Рубль укрепился после речи Байдена
Курс рубля стал расти на фоне речи американского президента Джо Байдена, которая была посвящена признанию Россией независимости ДНР и ЛНР, сообщает телеканал «360».
Российская национальная валюта отыграла у доллара и евро около рубля. Минимальное значение доллара, как следует из данных Мосбиржи, на 22:55 мск составило 78,45. «Просел» и евро, курс которого опускался до 89,33 рубля.
Таким образом, рубль вырос к доллару на 1%, к евро — на 0,8%.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что следует думать о развитии России, в этом случае будет укрепляться и национальная валюта. По его словам, экономика РФ развивается и справляется с вызовами, и нужно «верить в свою национальную валюту».
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