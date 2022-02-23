Рубль укрепился после речи Байдена

Курс рубля стал расти на фоне речи американского президента Джо Байдена, которая была посвящена признанию Россией независимости ДНР и ЛНР, сообщает телеканал «360».

Рубль обвалился на 3% к доллару и евро

Российская национальная валюта отыграла у доллара и евро около рубля. Минимальное значение доллара, как следует из данных Мосбиржи, на 22:55 мск составило 78,45. «Просел» и евро, курс которого опускался до 89,33 рубля.

Таким образом, рубль вырос к доллару на 1%, к евро — на 0,8%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что следует думать о развитии России, в этом случае будет укрепляться и национальная валюта. По его словам, экономика РФ развивается и справляется с вызовами, и нужно «верить в свою национальную валюту».

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