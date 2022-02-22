Володин призвал верить в российский рубль

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что следует думать о развитии России, в этом случае будет укрепляться и национальная валюта, сообщает ТАСС.

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По его словам, экономика РФ развивается и справляется с вызовами, и нужно «верить в свою национальную валюту».

«Что касается меня, я исхожу всегда из этого. Поэтому надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться», - подчеркнул спикер.

Ранее Центробанк, на фоне признания Россией ДНР и ЛНР, повысил официальный курс доллара на 23-24 февраля с 76,77 рубля до 80,42 рубля.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Курсы ВалютРубльГосдумаВячеслав Володин
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