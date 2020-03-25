Рубль отреагировал на обращение Путина ускорением снижения

Рубль на Московской бирже отреагировал снижением курса на обращение президента России Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса. До начала обращения к нации главы государства за доллар давали 78 рублей, 57 копеек, евро торговался в районе 85 рублей, 8 копеек.

К моменту завершения выступления Путина курс доллара составил 78,84 рубля, а евро - 85,29 рубля. Сейчас на бирже за доллар дают 79 рублей, 36 копеек, евровалюта торгуется на уровне 85,70 рубля.

Вместе с тем биржевые индексы наоборот ускорили рост к окончанию обращения, однако затем опять начали снижение.

Новая волна ослабления рубля произошло на фоне снижающейся нефти. Цена на баррель марки Brent на лондонской бирже опустилась на 2,4%, до $26,5.

Как отмечает «ФедералПресс», президент в обращении к россиянам перечислил важнейшие социальные и экономические меры поддержки в связи с непростой ситуацией, складывающейся из-за распространения коронавируса.

Голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено с 22 апреля на более поздний срок. Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением зарплаты. Все социальные пособия и льготы продлеваются автоматически в течение полугода.

С апреля всем семьям, которые имеют право на материнский капитал, дополнительно будут выплачиваться по 5 тысяч рублей на ребенка. Выплаты по больничному будут рассчитываться из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пособие по безработице увеличится до 13800 рублей, кредиты можно будет пролонгировать без штрафов в случае падения дохода более чем на 30 %.

Малому и среднему бизнесу будет предоставлена отсрочка по выплатам всех налогов, кроме НДС, на 6 месяцев. Страховые взносы на зарплаты снижены с 30 до 15 % на постоянной основе. На доходы, который выводятся за рубеж, налог на дивиденды увеличивается с 2 до 15 %. Налоги на процентный доход от вкладов свыше 1 миллиона рублей повышаются до 13 %.

