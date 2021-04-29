Рубль растет по отношению к доллару и евро

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей. Котировки единой европейской валюты достигали в четверг 89,99 рубля. Евро снизился на 19 копеек.

Курс доллара снижался на 11 копеек, до 74,29 рубля.

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Директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее рассказал, что не видит особых рисков в расчетах долларами во время пандемии, а решение переходить на другие валюты в международных сделках, по его мнению, связано исключительно с политикой.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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