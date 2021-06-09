Рубль подорожал по сравнению с долларом и евро
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи укрепился на 6,5 копеек по сравнению с вчерашним показателем. За один доллар утром 9 июня давали 72,36 рубля. Также российская валюта подорожала и по отношению к евро. Разница между утренним уровнем и тем, который был на закрытии торгов, составила 7,75 копеек. Теперь евро стоит 88,11 рублей.
Ранее Директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «политической вещью» решение Минфина отказаться от доллара в качестве одной из валют для хранения в Фонде национального благосостояния (ФНБ).
«Единственный аргумент, который является рациональным – это то, что мировая экономика быстро восстанавливается сейчас, а доллар всегда растет в период кризисов и, наоборот, несколько ослабевает в период быстрого хозяйственного восстановления. Поэтому я вполне допускаю, что на перспективе года-двух мы увидим, что доллар дойдет до уровня 1,3 к евро», - прокомментировал ситуацию специалист.
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