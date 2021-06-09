Рубль подорожал по сравнению с долларом и евро

Ранее Директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «политической вещью» решение Минфина отказаться от доллара в качестве одной из валют для хранения в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

«Единственный аргумент, который является рациональным – это то, что мировая экономика быстро восстанавливается сейчас, а доллар всегда растет в период кризисов и, наоборот, несколько ослабевает в период быстрого хозяйственного восстановления. Поэтому я вполне допускаю, что на перспективе года-двух мы увидим, что доллар дойдет до уровня 1,3 к евро», - прокомментировал ситуацию специалист.

