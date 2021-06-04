«Новая нормальность». Экс-глава ЦБ оценил решение Минфина отказаться от доллара

Ранее эксперты порекомендовали россиянам не продавать доллары после объявления Минфина об изменении структуры ФНБ. По оценке Сергея Дубинина, те, кто имел существенные счета в долларах, уже постарались за последнее время перевести их в другие активы, учитывая опасения по поводу возможного отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.

«Поэтому, в том числе, таким спросом пользуются жильё, автомобили. Плюс к этому – акции. Бум покупки ценных бумаг населением связан с низкими процентами по банковским вкладам, а на фондовом рынке можно попытаться получить более высокую доходность. Логика вполне экономически грамотная. Главное в этом случае, как рекомендуют финансисты, диверсифицировать портфель – покупать разные акции, не вкладываться в один дом», - пояснил Дубинин.

Экс-глава ЦБ считает нехорошей ситуацию неопределённости относительно возможных санкций США, однако, по его словам, к ней начинают все привыкать.