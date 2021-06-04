«Новая нормальность». Экс-глава ЦБ оценил решение Минфина отказаться от доллара
Сергей Дубинин рассказал НСН, как новая структура ФНБ отразится на курсе рубля и что делать в этой ситуации россиянам.
Решение отказаться в течение месяца от доллара в средствах Фонда национального благосостояния, о котором накануне объявил министр финансов РФ Антон Силуанов, никоим образом не скажется на курсе рубля, поэтому гражданам не стоит сильно беспокоиться. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» завил бывший глава Банка РФ Сергей Дубинин.
«Это всё, как говориться, рынком давно отыграно. Подобного рода заявления, это – скорее, некая подготовка к предстоящим переговорам президентов России и США на фоне Петербургского международного экономического форума, дескать, что мы можем без доллара обойтись. Поэтому такие реляции никак не повлияют на рубль», - подчеркнул экс-глава Центробанка.
Ранее эксперты порекомендовали россиянам не продавать доллары после объявления Минфина об изменении структуры ФНБ. По оценке Сергея Дубинина, те, кто имел существенные счета в долларах, уже постарались за последнее время перевести их в другие активы, учитывая опасения по поводу возможного отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.
«Поэтому, в том числе, таким спросом пользуются жильё, автомобили. Плюс к этому – акции. Бум покупки ценных бумаг населением связан с низкими процентами по банковским вкладам, а на фондовом рынке можно попытаться получить более высокую доходность. Логика вполне экономически грамотная. Главное в этом случае, как рекомендуют финансисты, диверсифицировать портфель – покупать разные акции, не вкладываться в один дом», - пояснил Дубинин.
Экс-глава ЦБ считает нехорошей ситуацию неопределённости относительно возможных санкций США, однако, по его словам, к ней начинают все привыкать.
«Не понятно, будут ли санкции, в случае их введения, распространятся только на правительство, либо ещё и на граждан. Эта угадайка уже воспринимается как новая нормальность. На случай отключения от SWIFT и запрета банкам США и ЕС производить расчёты с российскими контрагентами в долларах и евро, РФ надо строить свой аналогичный механизм. Это необходимо, в первую очередь, чтобы избежать заморозки валютных счетов правительства РФ. Что касается граждан, то государство, скорее всего, погасит такие замороженные счета наличной валютой. Конечно, речь идёт об относительно небольших суммах», - отметил Сергей Дубинин.
Сейчас в структуре ФНБ доля доллара и евро распределяется по 35%. Согласно новой структуре фонда, активы в евро составят 40%, в юанях 30%, в золоте 20%, в фунтах и иенах по 5%. В Кремле по этому поводу отметили, что процесс дедолларизации носит постоянный характер. Он происходит не только в России, но и в других странах, в связи с обеспокоенностью по поводу надежности резервной валюты.
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