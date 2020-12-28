Набиуллина рассказала, кому нужен слабый рубль
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что слабый рубль нужен экспортерам, передает РИА Новости.
Сильный же рубль нужен населению, а ЦБ выступает за плавающий курс рубля, сообщила она.
При этом текущие колебания курса она оценила как «не совсем нормальные», но, по ее словам, ЦБ предпочитает управлять инфляцией, а не курсом, делая ее устойчиво низкой.
Также глава Центробанка пояснила, что расхождения в оценках уровня инфляции между Росстатом и потребительскими оценками этого показателя обусловлены методиками расчета. Росстат учитывает цены более чем 500 товаров и услуг, а потребители – только стоимость своей потребительской корзины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru