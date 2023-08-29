Доллар по 85: Депутат Аксаков объяснил идею Задорнова о «зависших» рупиях
Проблемы с рупиями можно решить введением в странах БРИКС коллективной валюты, однако это «вторичные факторы», влияющие на курс рубля, сказал в эфире НСН Анатолий Аксаков.
Одним из факторов, влияющих на укрепление рубля, может стать введение странами БРИКС «коллективной валюты», заявил в интервью НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Экс-министр финансов России Михаил Задорнов ранее заявил, что власти моги бы ослабить доллар с 95 до 85 рублей. По его мнению, для этого нужно сократить бюджетное стимулирование, обязать экспортеров продавать валюту, а также решить вопрос с невозвратом зависших в Индии неконвертируемых рупий.
«Что касается рубля, ключевой инструмент ЦБ - это ключевая ставка, а то, что называет Задорнов, это вторичные элементы, которые могут повлиять на укрепления рубля, но тоже имеют смысл. Новый фактор, который назвал Задорнов, это наши застрявшие деньги, связанные со сложностями регулирования конвертации рупий в другие валюты. Эта проблема может быть решена, если мы, например, внедрим в странах БРИКС коллективную валюту», - сказал Аксаков.
По его мнению, ввести коллективную валюту для стран БРИКС можно быстро.
«В БРИКС заявились еще шесть стран. Если их взаимодействие будет проходить на основе коллективной валюты, а не доллара или евро, тема международных расчетов может быть снята. В той же Индии существуют разные курсы валют для внутренних и внешних расчетов, это создает сложности. Надо возвращать такую валюту, которую можно было бы использовать для покупки товаров в том же Китае и других странах. Современные цифровые технологии позволят запустить этот процесс очень быстро. Мы снимем риски конвертации валют и поддержим участников БРИКС», - заключил собеседник НСН.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что повышение ключевой ставки не влияет на курс рубля, который можно существенно укрепить другими инструментами.
По его словам, главный инструмент для укрепления рубля – введение обязательной продажи экспортной выручки, с помощью чего «легко» можно было бы довести курс до уровня 75-85 рублей за доллар.
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