Доллар по 85: Депутат Аксаков объяснил идею Задорнова о «зависших» рупиях

Проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что повышение ключевой ставки не влияет на курс рубля, который можно существенно укрепить другими инструментами.

По его словам, главный инструмент для укрепления рубля – введение обязательной продажи экспортной выручки, с помощью чего «легко» можно было бы довести курс до уровня 75-85 рублей за доллар.

