Экс-глава Минфина Задорнов заявил, что рубль ослаб из-за «зависшей» рупии

Как отметил экономист, в первой половине года Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на $30 млрд. При этом импорт из Индии составляет около $6-7 млрд в год, пишет RT.

«Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. 30 миллиардов за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — указал Задорнов.

Экс-министр подчеркнул, что невозврат выручки от экспорта в Индию — «прямая причина» падения курса валют. Решить эту проблему должны правительство и Банк России, пишет Ura.ru.

