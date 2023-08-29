Экс-глава Минфина Задорнов заявил, что рубль ослаб из-за «зависшей» рупии

Курс рубля летом 2023 года ослаб в том числе из-за больших объемов индийских рупий, которые компании России получают за экспорт нефти, считает бывший глава Минфина РФ Михаил Задорнов. Об этом пишет РБК.

Экономист Задорнов считает, что возвращение валюты в РФ укрепит рубль до 85 за доллар

Как отметил экономист, в первой половине года Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на $30 млрд. При этом импорт из Индии составляет около $6-7 млрд в год, пишет RT.

«Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. 30 миллиардов за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — указал Задорнов.

Экс-министр подчеркнул, что невозврат выручки от экспорта в Индию — «прямая причина» падения курса валют. Решить эту проблему должны правительство и Банк России, пишет Ura.ru.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ИндияРубльВалютаМихаил Задорнов

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