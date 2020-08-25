Рубль падает. То ли еще будет
Российская валюта резко подешевела на фоне политических рисков
Резкое снижение курса российской валюты произошло во вторник на торгах Мосбиржи.
Особенно сильно рубль просел по отношению к евро: на 19:28 мск европейская валюта стоила 89 рублей 40 копеек, что почти на полтора процента выше уровня закрытия предыдущего дня. Доллар в этот момент стоил 75 рублей 70 копеек – плюс один процент.
Котировки в паре евро-рубль назвали историческим максимумом. Однако, строго говоря, это не совсем так: курс евро на торгах в Москве в моменте пробивал и отметку в 100 рублей – это было в декабре 2014-го.
Существенное падение рубля по отношению к основным валютам неоднократно прогнозировали на вторую половину года российские экономисты в интервью НСН. Так, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский утверждал, что к концу года курс может достичь отметки в 85 рублей за доллар. На этом, по его мнению, падение курса российской валюты не остановится, и в следующие год-два он может упасть и до ста рублей к доллару.
Сентябрь 2020 года может стать роковым месяцем для всего мира, в том числе в экономическом плане и для России, считает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. По мнению экономиста, предстоящие события решат судьбу ряда крупных стран северного полушария. Он, в частности, упомянул о растущем социально-экономическом расслоении и накале обстановки в США, где близятся президентские выборы и заканчивается программа экономической помощи населению. На фоне нарастающего кризиса будет падать и курс рубля, убежден экономист.
С прогнозом падения курса рубля к концу текущего года согласен и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. «До конца года произойдет очередное обрушение курса рубля. Рубль может упасть по отношению к бивалютной корзине процентов на 10-15», - заявлял сенатор, выступая в пресс-центре НСН.
Текущее ослабление рубля экономисты объясняют целым рядом факторов – от валютного кризиса в Турции, который давит на валюты всех развивающихся стран, до геополитических рисков, связанных с ситуацией в Белоруссии, и историей с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.
Но ситуация в Белоруссии еще далека от того, чтобы считаться революцией, которая может привести к смене власти с последующими негативными последствиями для России и ее валюты. Да и Навального, который то ли отравлен, то ли нет, Европа пока не спешит использовать в качестве повода для конфронтации с Россией, как это было в случае с «делом Скрипалей».
И, тем не менее, осень еще не началась, а рубль уже падает.
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