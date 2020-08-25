Рубль падает. То ли еще будет

Существенное падение рубля по отношению к основным валютам неоднократно прогнозировали на вторую половину года российские экономисты в интервью НСН. Так, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский утверждал, что к концу года курс может достичь отметки в 85 рублей за доллар. На этом, по его мнению, падение курса российской валюты не остановится, и в следующие год-два он может упасть и до ста рублей к доллару.

Сентябрь 2020 года может стать роковым месяцем для всего мира, в том числе в экономическом плане и для России, считает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. По мнению экономиста, предстоящие события решат судьбу ряда крупных стран северного полушария. Он, в частности, упомянул о растущем социально-экономическом расслоении и накале обстановки в США, где близятся президентские выборы и заканчивается программа экономической помощи населению. На фоне нарастающего кризиса будет падать и курс рубля, убежден экономист.

С прогнозом падения курса рубля к концу текущего года согласен и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. «До конца года произойдет очередное обрушение курса рубля. Рубль может упасть по отношению к бивалютной корзине процентов на 10-15», - заявлял сенатор, выступая в пресс-центре НСН.