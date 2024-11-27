«Выбрали инфляцию»: ЦБ не сможет повлиять на «спекулятивный» обвал рубля

«Мы сейчас наблюдаем ослабление рубля к доллару, евро, юаню. Это вряд ли является следствием искажения торгового или платежного баланса, так как нефть стоит на одном уровне. Влияет технический и спекулятивный фактор. Учитывая новые санкции в отношении ряда российских банков, возможны проблемы с расчетами, на решение которых требуется время. Это влияет на потоки экспорта и импорта. Импорт сохраняется в прежнем объеме, а экспорт из-за ограничений ограничен. С решением этих проблем эффект бутылочного горлышка исчезнет, как это было неоднократно. Сейчас справедливый курс - это примерно 95-100 рублей по доллару», - рассказал он.

При этом Нигматуллин подчеркнул, что Центробанк не сможет влиять на курс, так как тогда придется отказаться от «регулирования» инфляции.

«Центробанк принципиально не таргетирует курс, у нас свободный курс с 2014 года, вряд ли он может что-то предпринять. ЦБ может таргетировать либо курс, либо инфляцию, нельзя выбрать две вещи. Выбор в пользу инфляции был сделан уже десять лет назад. Вряд ли будут изменения», - заключил собеседник НСН.

Экономически целесообразный курс доллара сегодня – это порядка 150-160 рублей за доллар, заявил ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев «Радиоточке НСН». Он назвал приход к таким цифрам лишь вопросом времени.

