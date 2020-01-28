Рубль к вечеру заметно потеснил доллар и евро

Доллар и евро всё активнее теряют свои позиции относительно рубля на Московской бирже. Сегодня вечером российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных цен. Тренд на подорожание возник на ожиданиях, что страны ОПЕК+ могут договориться о дальнейшем снижении добычи ради поддержания цены на фоне разгула коронавируса в Китае.

Вечером за доллар США давали 62 рубля, 42 копейки, что на 54 копейки меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро оценивался на Мосбирже в 68 рублей, 72 копейки – минус 66 копеек.

Стоимость апрельских контрактов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к семи вечера по московскому времени поднялась на 1,01% - до $59,17 за баррель. Фьючерс на марку WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал до $53,72 за бочку.

Официальный курс доллара на среду, 29 января составляет 62 рубля, 83 копейки, евро – 69 рублей, 22 копейки. Центробанк традиционно устанавливает валютные курсы по итогам утренней сессии после 11:00, поэтому официальные котировки не отражают вечерний подъём рубля.

