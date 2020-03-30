«Рубль - сырьевая валюта, а это почти фантик»
Экономист посоветовал россиянам переводить сбережения в валюту.
Курс доллара в понедельник превысил 80 рублей, европейская валюта чуть-чуть не дотянула до 89 рублей.
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН рассказал, что будет дальше с российской валютой.
«Нефтяной рынок валится в пропасть. Произошел пробой вниз, нефть ушла ниже 24,5 долларов за баррель смеси Brent. Случился апокалипсис: нефть уже стоит рекордно дешево с 2000-го и 2003 годов, и открывается диапазон падения вниз еще на 25-30%, то есть до 18 долларов за баррель смеси Brent. С российской нефтью все еще хуже. Ее не покупают в Европе даже по 17-18 долларов, она просто никому не нужна.
На нефтяном рынке все воюют против всех. Саудовская Аравия решила провести публичную порку России, российского руководства. Оно пока тянет резину, надеется, что обвал ненадолго, что будет стабилизация. Но если не произойдет чуда, нефть будет падать дальше. Поэтому для россиян есть только один путь – переводить сбережения в валюту. Российский рубль – это фантик. Это сырьевая валюта очень неэффективной экономики. Он может упасть к доллару и в полтора, и в два раза. Все будет зависеть только от нефти», - подчеркнул экономист.
Напомним, ранее российский рубль был признан самой неустойчивой валютой в мире после мексиканского песо.
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