«Рубль - сырьевая валюта, а это почти фантик»

Курс доллара в понедельник превысил 80 рублей, европейская валюта чуть-чуть не дотянула до 89 рублей.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН рассказал, что будет дальше с российской валютой.

«Нефтяной рынок валится в пропасть. Произошел пробой вниз, нефть ушла ниже 24,5 долларов за баррель смеси Brent. Случился апокалипсис: нефть уже стоит рекордно дешево с 2000-го и 2003 годов, и открывается диапазон падения вниз еще на 25-30%, то есть до 18 долларов за баррель смеси Brent. С российской нефтью все еще хуже. Ее не покупают в Европе даже по 17-18 долларов, она просто никому не нужна.