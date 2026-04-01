В ОП предложил Дерипаске год работать по 12 часов в день

Российскому миллиардеру Олегу Дерипаске надо поработать год-два на заводе простым рабочим по 12 часов в сутки шесть дней в неделю, чтобы испытать на себе такой график, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя секретаря Общественной палаты России Владислава Гриба.

Он не поддержал соответствующее предложение бизнесмена. Гриб указал, что любые переработки должны быть исключительно добровольными и оплачиваться в двойном размере. Заместитель секретаря напомнил, что право на труд и отдых закреплено в российской Конституции.

Ранее в Госдуме сравнили ввод шестидневной рабочей недели с превращением РФ в «негритянскую плантацию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
