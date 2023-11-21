РСПП: Проблемой импортозамещения стало плохое качество российских аналогов
Отечественные производители даже после введения санкций предпочитают закупать комплектующие и оборудование за рубежом. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Отмечается, что большая часть компаний не готова замещать иностранную продукцию собственными силами. По словам респондентов, развитие производства осложняется нехваткой компетенций и емкости рынка, а также малыми возможностями для экспорта.
При этом среди проблем в импортозамещении свыше половины опрошенных назвали отсутствие российских аналогов или плохое качество. Указывается, что отечественные товары аналогичного с импортным качества оказываются дороже.
Ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов в интервью НСН рассказал, что импорт обуви и одежды в Россию резко вырос из-за налаживания параллельного импорта. По его словам, российский рынок почти полностью адаптировался к новым внешнеэкономическим условиям, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru