РСПП: Проблемой импортозамещения стало плохое качество российских аналогов

Отечественные производители даже после введения санкций предпочитают закупать комплектующие и оборудование за рубежом. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Отмечается, что большая часть компаний не готова замещать иностранную продукцию собственными силами. По словам респондентов, развитие производства осложняется нехваткой компетенций и емкости рынка, а также малыми возможностями для экспорта.

При этом среди проблем в импортозамещении свыше половины опрошенных назвали отсутствие российских аналогов или плохое качество. Указывается, что отечественные товары аналогичного с импортным качества оказываются дороже.

Ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов в интервью НСН рассказал, что импорт обуви и одежды в Россию резко вырос из-за налаживания параллельного импорта. По его словам, российский рынок почти полностью адаптировался к новым внешнеэкономическим условиям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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