Роструд заявил о росте потребности в рабочих кадрах
Потребность в рабочих кадрах в стране достигла своего пика. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий, сообщает ТАСС.
Замглавы Роструда убеждён, что на сегодня невозможно удовлетворить потребность в рабочих кадрах лишь за счёт безработных и ищущих работу.
Отрыв, который когда-то существовал между сферой занятости и средним профильным образованием практически сокращён, заявил он. По словам Талбацкого, рост потребности вакансий среди рабочих профессий начался ещё 10 лет назад. Чаще всего сотрудники требуются именно в производственном секторе.
Как уточнил Талбацкий, за счёт развития и модернизации инфраструктуры занятости закрыть потребность в кадрах стало возможным за счёт выпускников среднего профильного образования и колледжей, которые востребованы на рынке труда.
Представитель сервиса "Авито Работа" Александр Сампетов в пресс-центре НСН заявил, что в России действительно наблюдается дефицит кадров. Стремительный рост вакансий наблюдается в нескольких сферах: промышленность, сельское хозяйство и логистика, передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru