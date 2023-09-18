Роструд заявил о росте потребности в рабочих кадрах

Потребность в рабочих кадрах в стране достигла своего пика. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий, сообщает ТАСС.

Замглавы Роструда убеждён, что на сегодня невозможно удовлетворить потребность в рабочих кадрах лишь за счёт безработных и ищущих работу.

«На вес золота!»: Компании не рискуют задерживать зарплату из-за дефицита кадров

Отрыв, который когда-то существовал между сферой занятости и средним профильным образованием практически сокращён, заявил он. По словам Талбацкого, рост потребности вакансий среди рабочих профессий начался ещё 10 лет назад. Чаще всего сотрудники требуются именно в производственном секторе.

Как уточнил Талбацкий, за счёт развития и модернизации инфраструктуры занятости закрыть потребность в кадрах стало возможным за счёт выпускников среднего профильного образования и колледжей, которые востребованы на рынке труда.

Представитель сервиса "Авито Работа" Александр Сампетов в пресс-центре НСН заявил, что в России действительно наблюдается дефицит кадров. Стремительный рост вакансий наблюдается в нескольких сферах: промышленность, сельское хозяйство и логистика, передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вакансии

Горячие новости

Все новости

партнеры