«Ростех» восстановит выпуск самолетов ДРЛО А-50

Как отметил руководитель «Ростеха», такая техника нужна.

«Конечно, будем его [самолет] делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень хорошо», — подчеркнул Чемезов.

Ранее стало известно, что вскоре будет завершена модернизация А-50 до уровня А-50У. При этом отмечалась высокая потребность войск в таких машинах. Над модернизацией работают концерн «Вега» и ТАНТК имени Г. М. Бериева.

