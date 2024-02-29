«Ростех» восстановит выпуск самолетов ДРЛО А-50
Госкорпорация «Ростех» планирует восстановить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Об этом сообщил глава организации Сергей Чемезов, передает ТАСС.
Как отметил руководитель «Ростеха», такая техника нужна.
«Конечно, будем его [самолет] делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень хорошо», — подчеркнул Чемезов.
Ранее стало известно, что вскоре будет завершена модернизация А-50 до уровня А-50У. При этом отмечалась высокая потребность войск в таких машинах. Над модернизацией работают концерн «Вега» и ТАНТК имени Г. М. Бериева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»
- «Ростех» восстановит выпуск самолетов ДРЛО А-50
- Программу маткапитала продлят до 2030 года
- Путин поручил снизить до 7% уровень бедности в РФ к 2030 году
- Путин поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки
- Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Семья»
- Путин призвал сделать многодетные семьи философией жизни общества
- Балицкий: Вопросов об остановке Запорожской АЭС нет
- Глава ВОЗ заявил о гибели 30 тысяч человек в секторе Газа
- «Несут бред просто какой-то»: Путин об обвинениях России в нападении на Европу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru