Ростех: Checkmate получил технические изменения
Российский перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate получил технические изменения, позволяющие оптимизировать его стоимость, сообщает ТАСС со ссылкой на Ростех.
Это произошло на основе отзывов возможных покупателей. Это позволило существенно повысить конкурентоспособность, коммерческую привлекательность и снизить технические риски при создании самолета.
Отмечается, что принцип модульности и современные цифровые технологии позволили внести в Су-75 технические изменения в кратчайшие сроки.
Ранее стало известно, что опытный образец Checkmate создадут до конца 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США нанесли удары по беспилотникам в Йемене
- NASA: российский космонавт Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 на МКС
- СМИ: ЕК 3 февраля начнет неофициально обсуждать новые антироссийские санкции
- СМИ: план Зеленского «мягко изгнать» Залужного провалился
- Сальдо: Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией
- Актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора
- Глава «Врачей без границ»: атаки на больницы в Газе происходят систематически
- В Дагестане убит ученик Абдулманапа Нурмагомедова
- СМИ: в Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова
- В США заявили, что боеприпасы GLSDB направляются в зону боев на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru