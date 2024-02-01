Ростех: Checkmate получил технические изменения

Российский перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate получил технические изменения, позволяющие оптимизировать его стоимость, сообщает ТАСС со ссылкой на Ростех.

СМИ: началась подготовка производства российских истребителей Checkmate

Это произошло на основе отзывов возможных покупателей. Это позволило существенно повысить конкурентоспособность, коммерческую привлекательность и снизить технические риски при создании самолета.

Отмечается, что принцип модульности и современные цифровые технологии позволили внести в Су-75 технические изменения в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что опытный образец Checkmate создадут до конца 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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