Путин заявил о росте зарплат в РФ в реальном выражении

Во всех странах ЕАЭС, в том числе и в России, увеличивается уровень заработной платы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На пресс-конференции в Минске он отметил, что в 2024 году рост зарплат в России в реальном выражении составил 9,7%.

«А за первые четыре месяца, или пять месяцев текущего года прибавил 4% в реальном выражении», - указал российский лидер.

Путин добавил, что рост зарплат - это позитивный пример борьбы России за здоровую экономику.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что при зарплате в 100 тысяч рублей по значениям 2025 года пенсия может составить примерно 32 тысячи рублей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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