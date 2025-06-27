Путин заявил о росте зарплат в РФ в реальном выражении

На пресс-конференции в Минске он отметил, что в 2024 году рост зарплат в России в реальном выражении составил 9,7%.

«А за первые четыре месяца, или пять месяцев текущего года прибавил 4% в реальном выражении», - указал российский лидер.

Путин добавил, что рост зарплат - это позитивный пример борьбы России за здоровую экономику.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что при зарплате в 100 тысяч рублей по значениям 2025 года пенсия может составить примерно 32 тысячи рублей, сообщает RT.

