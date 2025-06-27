Путин заявил о росте зарплат в РФ в реальном выражении
Во всех странах ЕАЭС, в том числе и в России, увеличивается уровень заработной платы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-конференции в Минске он отметил, что в 2024 году рост зарплат в России в реальном выражении составил 9,7%.
«А за первые четыре месяца, или пять месяцев текущего года прибавил 4% в реальном выражении», - указал российский лидер.
Путин добавил, что рост зарплат - это позитивный пример борьбы России за здоровую экономику.
Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что при зарплате в 100 тысяч рублей по значениям 2025 года пенсия может составить примерно 32 тысячи рублей, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о росте зарплат в РФ в реальном выражении
- Москвичам пообещали дождливое начало июля
- Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
- Путин заявил, что открыт к встрече с Трампом
- Путин заявил о готовности России к новому раунду переговоров с Украиной
- Путин: РФ готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ
- Участник команды КВН «Обычные люди» Евгений Трикоз был признан иноагентом
- Россиян предупредили об уголовном наказании за секс в автомобиле
- Сын главы Чечни Адам Кадыров женится
- Московский метрополитен взыскал более миллиона рублей с жителя Югры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru