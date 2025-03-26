Мишустин: ВВП впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей

ВВП России по итогам прошлого года впервые превысил 200 трлн рублей в номинальном выражении. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое», - отметил глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что этот успех - заслуга россиян, коллективов отечественных компаний и результат выполнения поручений президента, координации работы кабмина с Банком России, серьезных усилий парламента и участия экспертного научного и делового сообществ.

Ранее премьер сообщил, что ВВП России в 2024 году вырос на 4,1%, напоминает РЕН ТВ.

