Мишустин: ВВП впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей
ВВП России по итогам прошлого года впервые превысил 200 трлн рублей в номинальном выражении. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
«Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое», - отметил глава кабмина.
Мишустин подчеркнул, что этот успех - заслуга россиян, коллективов отечественных компаний и результат выполнения поручений президента, координации работы кабмина с Банком России, серьезных усилий парламента и участия экспертного научного и делового сообществ.
Ранее премьер сообщил, что ВВП России в 2024 году вырос на 4,1%, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что Россия удовлетворена развитием диалога с США
- Мишустин: Россия вошла в топ-10 стран по качеству образования
- Актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец приняли решение расстаться
- Мишустин: ВВП впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей
- Депутат Колесник заявил, что в новой волне частичной мобилизации нет смысла
- Российская делегация с Дегтяревым посетит чемпионат мира по дзюдо в Венгрии
- В Москве задержали подозреваемых в хищениях по «Пушкинской карте»
- Житель Сочи протаранил витрину магазина и убил сотрудницу
- СМИ: В Таиланде началась вспышка скарлатины среди российских туристов
- В Москве скончался кинорежиссер Андрей Ермаш
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru