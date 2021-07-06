Минимальный размер оплаты труда в 2022 году составит 13,6 тысячи
6 июля 202122:09
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году достигнет 13 617 рублей, это затронет около 4,7 миллиона работников в России. Соответствующий законопроект Минтруда РФ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
По данным ведомства, эта сумма составляет 42% величины медианной зарплаты за 2020 год. Медианная заработная плата, по подсчетам Росстата, составляет 32 422 рубля.
Авторы законопроекта уверены, что повышение затронет около 4,7 млн россиян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru