Минимальный размер оплаты труда в 2022 году составит 13,6 тысячи

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году достигнет 13 617 рублей, это затронет около 4,7 миллиона работников в России. Соответствующий законопроект Минтруда РФ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Иллюзия!» Экономист объяснил цифры Путина по инфляции

По данным ведомства, эта сумма составляет 42% величины медианной зарплаты за 2020 год. Медианная заработная плата, по подсчетам Росстата, составляет 32 422 рубля.

Авторы законопроекта уверены, что повышение затронет около 4,7 млн россиян.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЗарплатыМРОТМинтруд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры