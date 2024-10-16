«Рост цен и дефицит»: Производители призвали субсидировать молочную отрасль
Дмитрий Матвеев заявил НСН, что Белоруссия поставляет в Россию 30% молока из-за дефицита сырья.
Цены на молоко и сливочное масло растут из-за увеличения издержек и роста спроса россиян, государству следует субсидировать отрасль, чтобы помочь производителям, заявил НСН президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев.
Ценам на сливочное масло в России может понадобиться государственное регулирование. По данным Росстата, за август и сентябрь они выросли на 7,9%, а с начала года — почти на 18%. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, где просят власти вмешаться в ситуацию, пишут «Известия». По данным службы, причиной подорожания стал рост себестоимости его производства, в том числе из-за увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров. Матвеев назвал и другие причины.
«Есть небольшой рост производства молока, но у нас же есть и рост потребления продукции. А новых комплексов в связи с высокими ставками по кредитам не вводится, поголовье коров уменьшается. Есть определенный дефицит сырья на рынке. Второй момент – издержки в отрасли увеличились, процентные ставки по кредитам 22%. Цены на топливо, на газ растут, это все влияет на себестоимость. Запчасти подорожали в 2,5 раза за два года. Есть проблемы с поставками оборудования. Себестоимость очень резко выросла. У нас нет маржинальности более 7% по производству молока. Молоко и масло – это социально значимые продукты. Давайте эти продукты будем субсидировать, как это делают в Европе. Производители в этом не виноваты, что им делать? Никто не говорит, все только хотят ограничить», - рассказал он.
Матвеев подчеркнул, что молочная отрасль – одна из самых сложных, Россия сегодня не может себя обеспечить молочной продукцией на 100%.
«Молоко невозможно получить по щелчку пальца, это особенность животных. Когда вы завозите животных, до периода получения молока проходит в лучшем случае два с половиной года. В среднем требуется три года, чтобы получить первый литр молока. С зерном ситуация другая – посеяли больше, убрали больше. У нас это не так. Здесь должна быть долгосрочная политика государства в этом секторе. Молоко по инвестициям – это самые долгосрочные проекты. С коровами сложнее работать, чем с курицами, например. В этот бизнес меньше идут. По мясу птицы мы себя обеспечиваем на 100%, по молоку нам помогает Белоруссия. От соседей мы получаем больше 30% молока от общего объема», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава Совета Молочного союза России Людмила Маницкая объяснила рост цен на молоко возросшим спросом на этот продукт. По ее словам, самообеспеченность России молоком сейчас составляет порядка 86%, передает «Радиоточка НСН».
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