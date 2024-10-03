Экономист заявила, что россияне тратят на еду около 40 тысяч рублей в месяц
Ежемесячно россияне в среднем тратят на еду почти 40 тысяч рублей, сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Соболева.
По ее словам, средняя зарплата по стране в июне 2024 года составила 89 тысяч рублей. При этом 35,9% из общих доходов россияне тратят на питание.
«Продукты питания занимают значительную часть семейного бюджета, особенно в условиях экономической нестабильности и инфляции», — уточнила Соболева в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавила экономист, минимальные расходы на еду могут варьироваться в зависимости от региона и личных предпочтений. Однако, затраты на базовый набор продуктов, в который входит хлеб, крупы, овощи, фрукты, молочные продукты и мясо, составят 6,7 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что многие производители продуктов питания в России известили торговые сети о повышении закупочных цен на 5-40%. Наиболее значительный рост цен ожидается в разделах хлебобулочных и кондитерских изделий, а также молочной и кисломолочной продукции, напоминает «Радиоточка НСН».
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