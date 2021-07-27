Ретейлеров призвали снизить цены на социально значимые продукты
Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев заявил, что одной из самых актуальных проблем в России является увеличение цен на ряд основных продуктов питания, сообщает РИА Новости.
По его мнению, торговым сетям, магазинам и производителям в регионах следует заключить соглашения о снижении торговых наценок на социально значимые продукты, которые в ряде случаев составляют до 200% от стоимости товара, «что недопустимо».
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор зафиксировал снижение цен на продукты, входящие в «борщевой набор» (капуста, лук, картофель, морковь, свекла), сообщает телеканал «360».
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