Минобороны Израиля объявило о полной блокаде сектора Газа

После этого армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи». Тель-Авив официально заявил о состоянии войны. Число погибших в Израиле превысило 700 человек. Среди них – гражданские, десятки сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В секторе Газа погибло порядка 500 человек, ранены более 2700.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский, последнее обострение – это только репетиция предстоящей войны Ирана с Израилем.

