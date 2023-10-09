Минобороны Израиля объявило о полной блокаде сектора Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о тотальной блокаде сектора Газа армией обороны (ЦАХАЛ). По словам главы Минобороны, данная территория, в частности, не будет получать электроэнергию, продовольствие, топливо.

Как уточняет издание Times of Israel, Галант заявил об этом в штабе Южного военного округа в Беэр-Шеве. В минувшую субботу израильская сторона уже прекратила подачу электроэнергии в сектор Газа после субботней атаки боевиков ХАМАС на территорию страны.

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После этого армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи». Тель-Авив официально заявил о состоянии войны. Число погибших в Израиле превысило 700 человек. Среди них – гражданские, десятки сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В секторе Газа погибло порядка 500 человек, ранены более 2700.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский, последнее обострение – это только репетиция предстоящей войны Ирана с Израилем.

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаИзраиль

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