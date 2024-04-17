Профессиональный бариста Невейкин: Кофе — последнее, на чем будут экономить россияне
Уровень потребления кофе в России стабильно растет вопреки любым кризисам, кофе — это последнее, от чего готовы отказаться россияне, сказал НСН Глеб Невейкин.
В последнее время активно растет популярность кофе в так называемых дрип-пакетах, которые надежно сохраняют вкусовые качества напитка и позволяют ему храниться дольше. Об этом НСН заявил директор департамента бариста «Кофемании», чемпион мира по приготовлению кофе в джезве 2008 года Глеб Невейкин.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что среди россиян заметно вырос спрос на растворимый кофе в пакетиках: за последний год объемы покупок такой продукции выросли более чем на 10%. Продажи остальных видов горячих напитков продолжают сокращаться. Эксперты объясняют это новой волной экономии потребителей. Невейкин пояснил, что спрос увеличился на кофе в дрип-пакетах.
«Сейчас активно растет популярность кофе в дрип-пакетах. Это маленький пакетик с молотым кофе, который надевается на кружку, он сам же является фильтром, в него заливается горячая вода. В нем молотый кофе хранится в защитной атмосфере, остается свежим (туда закачан азот), он не окисляется никак и долго хранится, что очень удобно. Это не растворимый, а настоящий, шикарный, очень вкусный кофе», — сказал Невейкин.
Собеседник НСН также отметил, что в целом уровень потребления кофе растет.
«В любые кризисы последнее, что будет страдать, — это кофе. Мы себе можем отказать в стейке, в бутылке вина, а любимый капучино утром всегда выпьем. Допускаю, что люди могут переключаться на другие кофейные напитки, но то, что готовят бариста, очень активно развивается. И, кстати, сегодня отмечается Международный день кофе», — напомнил он.
Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что снижение экспорта кофе робуста из Вьетнама повлияет на общую ситуацию на рынке, однако Россия закупает сырье в 20 странах мира, поэтому существенного повышения цен на кофе ждать не стоит.
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