«Импорт налажен»: Снижение экспорта робуста из Вьетнама не оставит Россию без кофе
Вьетнам является одним из главных поставщиков робуста на мировой рынок, однако снижение производства в отдельном государстве не отразится на стоимости напитка в России, сказал НСН Рамаз Чантурия.
Снижение экспорта кофе робуста из Вьетнама повлияет на общую ситуацию на рынке, однако Россия закупает сырье в 20 странах мира, поэтому существенного повышения цен на кофе ждать не стоит. Об этом в интервью НСН рассказал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
По прогнозу Национальной кофейной ассоциации, мировые поставки кофе робуста, используемого в эспрессо и растворимых напитках, к сентябрю 2024 сократятся на 20% и составят порядка 1,67 миллиона тонн. Как отмечается агентство Bloomberg, тенденция связана с сокращением объемов производства товара его главным экспортером — Вьетнамом. По словам Чантурии, пока преждевременно говорить о том, как вьетнамские поставки повлияют на стоимости кофе на российском рынке.
«Глобальный кофейный рынок принадлежит двум странам - Бразилии, которая контролирует около 40% мирового рынка, и Вьетнаму, который обеспечивает около 20% мирового потребления. Если Бразилия поставляет на мировой рынок и арабику и робусту, то Вьетнам специализируется на выращивании только робусты. Очевидно, если во Вьетнаме будет сокращение производства, то это повлияет на весь мировой рынок, в том числе и на российский - стоимость робусты вырастет. Но пока однозначно говорить о масштабе изменения цен преждевременно. Несмотря на то, что география поставок кофе в нашу страну довольно широкая – 15-20 стран, значительный объем кофе идет из Бразилии и Вьетнама», - пояснил он.
Эксперт также добавил, что большая часть растворимого кофе, который преимущественно производится из робусты, фасуется на территории России.
«Порядка 80% готового зернового/молотого кофе перерабатывается на территории России. Еще 20% импортируется уже в расфасованном виде. Если же мы говорим о растворимом кофе, то около 55% полного цикла переработки от зеленого зерна осуществляется на территории России. Все остальное завозится в готовом, но не фасованном виде для последующей упаковки на российских фабриках. У нас достаточно серьезные суперсовременные кофеперерабатвающие предприятия полного цикла : Nestle, Jacobs Douwe Egberts, Орими – эти три основных игрока делают растворимый кофе на своих фабриках в России», - заявил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что рост потребления горячего кофе россиянами вернул интерес предпринимателей к открытию новых кофеен. В 2023 году число таких точек в городах-миллионниках РФ выросло на 10% год к году после провала в 2022 году, когда количество подобных заведений сократилось на 27%, передает «Радиоточка НСН».
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