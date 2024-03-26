«Импорт налажен»: Снижение экспорта робуста из Вьетнама не оставит Россию без кофе

По прогнозу Национальной кофейной ассоциации, мировые поставки кофе робуста, используемого в эспрессо и растворимых напитках, к сентябрю 2024 сократятся на 20% и составят порядка 1,67 миллиона тонн. Как отмечается агентство Bloomberg, тенденция связана с сокращением объемов производства товара его главным экспортером — Вьетнамом. По словам Чантурии, пока преждевременно говорить о том, как вьетнамские поставки повлияют на стоимости кофе на российском рынке.

«Глобальный кофейный рынок принадлежит двум странам - Бразилии, которая контролирует около 40% мирового рынка, и Вьетнаму, который обеспечивает около 20% мирового потребления. Если Бразилия поставляет на мировой рынок и арабику и робусту, то Вьетнам специализируется на выращивании только робусты. Очевидно, если во Вьетнаме будет сокращение производства, то это повлияет на весь мировой рынок, в том числе и на российский - стоимость робусты вырастет. Но пока однозначно говорить о масштабе изменения цен преждевременно. Несмотря на то, что география поставок кофе в нашу страну довольно широкая – 15-20 стран, значительный объем кофе идет из Бразилии и Вьетнама», - пояснил он.