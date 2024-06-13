«Закупки подорожают»: Производители иван-чая в 2024 году заявили о дефиците сборщиков

«Так как это сезонный продукт, то очень многое зависит от того, какая температура в конце осени и начале лета. Очень благоприятные условия для иван-чая это теплая и влажная погода. Как раз сейчас у нас достаточно тепло и идут дожди. Поэтому иван-чая, как сырья, для производства чайного напитка будет много. Поэтому мы думаем, что и произведут его тоже больше. Но здесь еще влияет другой фактор. В основном сборщики чая проживают в сельской местности, а количество населения там уменьшается, соответственно и количество сборщиков тоже. Поэтому производителям для того, чтобы не упустить сезон, надо готовить максимальное количество иван-чая. Также поднимется закупочная цена на приемку зеленого листа у сборщиков. Если раньше она в среднем составляла 30-40 рублей, то сейчас это уже 50-60 рублей. Поэтому будет наблюдаться рост себестоимости. У нас в союзе производителей нет никого, кто бы не собирался заготовить максимальное количество иван-чая на этот сезон», - уточнил Хлынов.

При этом по данным Telegram-канала Mash, иван-чай подорожает в розницу до трёх-пяти тысяч рублей за килограмм готового продукта, а оптовая цена вырастет до полутора тысяч. Однако Хлынов также рассказал, что любители чая могут сами собрать и засушить любимый напиток.