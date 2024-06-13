«Закупки подорожают»: Производители иван-чая в 2024 году заявили о дефиците сборщиков
Закупочная цена на иван-чай поднимется вслед за спросом и составит 50-60 рублей за килограмм зеленого листа у сборщиков, рассказал НСН глава Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.
Спрос на иван-чай продолжит повышаться на 20-30%, при этом производители в этом году заготовят максимальное количество чайного листа. Об этом НСН заявил глава Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.
Он отметил, что сейчас очень благоприятные погодные условия для произрастания иван-чая, поэтому его сборы в этом году будут больше, чем обычно.
«Так как это сезонный продукт, то очень многое зависит от того, какая температура в конце осени и начале лета. Очень благоприятные условия для иван-чая это теплая и влажная погода. Как раз сейчас у нас достаточно тепло и идут дожди. Поэтому иван-чая, как сырья, для производства чайного напитка будет много. Поэтому мы думаем, что и произведут его тоже больше. Но здесь еще влияет другой фактор. В основном сборщики чая проживают в сельской местности, а количество населения там уменьшается, соответственно и количество сборщиков тоже. Поэтому производителям для того, чтобы не упустить сезон, надо готовить максимальное количество иван-чая. Также поднимется закупочная цена на приемку зеленого листа у сборщиков. Если раньше она в среднем составляла 30-40 рублей, то сейчас это уже 50-60 рублей. Поэтому будет наблюдаться рост себестоимости. У нас в союзе производителей нет никого, кто бы не собирался заготовить максимальное количество иван-чая на этот сезон», - уточнил Хлынов.
При этом по данным Telegram-канала Mash, иван-чай подорожает в розницу до трёх-пяти тысяч рублей за килограмм готового продукта, а оптовая цена вырастет до полутора тысяч. Однако Хлынов также рассказал, что любители чая могут сами собрать и засушить любимый напиток.
«Россияне могут даже сами заготовить иван-чай. На выходных выехать в экологически чистое место, где он растет. Собрать мешок иван-чая, это делается за час. Затем дома подвялить, высушить. В сумме весь процесс займет два дня. Зато получится два килограмма собственноручно приготовленного горячего напитка», - поделился Хлынов.
Ранее профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько заявил, что цены на чай в российских магазинах вырастут на 5–10% во втором полугодии 2024 года. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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