«Нарушает процессы»: Диетолог рассказала, кому противопоказан черный чай

«Чай – один из любимых напитков нашей многонациональной страны, в каждом регионе есть свои предпочтения и традиции. Но нужно учитывать индивидуальные непереносимости, а также следовать рекомендациям врачей в случае заболеваний. Черный чай будет противопоказан людям с высоким давлением, также он нарушает процессы усвоения ряда питательных компонентов, а именно минеральных веществ. Также черный чай способствует обезвоживанию организма, поэтому его надо принимать с учетом этих факторов и подальше от всех приемов пищи, чтобы позволить себе усвоить минеральную составляющую в продуктах», - рассказала она.

По ее словам, зеленый чай легче переносится организмом, но здесь тоже есть свои нюансы.

«Белый чай при жарком климате чаще используют, именно этот чай охлаждает организм даже в горячем виде. У каждого человека может быть индивидуальная непереносимость, так как чай – это растительные компоненты. Но современная диагностика позволяет это выявить легко. Зеленый чай более мягко переносится организмом, но здесь тоже есть нюансы, которые обусловлены подготовкой самого чайного листа. Условия сбора чая и удобрения, способ хранения – это все влияет на качество чая. Нужно выбирать проверенных поставщиков, смотреть на регион, чтобы получить полезный напиток», - подытожила собеседница НСН.

Цены на чай в российских магазинах вырастут на 5–10% во втором полугодии 2024 года, заявил ранее доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько, передает «Радиоточка НСН».

