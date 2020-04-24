Банкиры не оценили досрочного погашения кредитов россиянами

«Досрочное погашение кредита в хорошее время, наверное, это не самый удачный момент, потому что банки не зарабатывают на процентах, а процентный доход – это основная форма дохода банка. Но поведение людей сейчас понятно, у них остается кредит, есть возможность его погасить, по сути, это тоже элемент оптимизации, людям так спокойнее будет жить. И все события ускорили принятие решения по закрытию долгов, но все же вряд ли это оказало существенное влияние на банковские портфели. Намного хуже для банка ситуация с просрочкой, с рефинансированием, потому что, опять же, это лишает банков доходов, и плюс увеличивает формирование резервов. Но и все равно, всегда хорошо, когда деньги банку возвращаются. Клиент обслужился, банк на нем заработал», – говорит он.

Специалист уверен, что в дальнейшем тенденция досрочного погашения займов не продолжится, так как у кого такая возможность, тот ею воспользовался. А также объяснил, чем обернется для банков, если люди перестанут брать кредиты совсем.

«Конечно же, если люди не будут брать кредиты, для банков это плохо. Бизнес банка понятен: есть капитал, есть вклады, и в рамках условных десяти капиталов банк дает кредиты. Вклады для многих банков являются основным источником финансирования. Если у них кредитный портфель сожмется и станет меньше, чем портфель депозитов, то, конечно, это может привести к убыткам для банка. Сегодняшние события рушат ту логику, которая выстраивалась за последнее время, но это свойство любого кризиса. Кто-то гасит досрочно, кто-то, наоборот, не платит, кто-то просит реструктуризацию и платит меньше. И банку все это нужно считать, смотреть, но, я считаю, это в любом случае не самое лучшее время для доходов банков. И от каждого банка будет зависеть, как он выйдет из этой ситуации», – резюмировал Олег Скворцов.

Тем временем, в России утвердили ипотеку под 6,5 процентов годовых на весь срок кредита. Займ по такой ставке можно взять до первого ноября текущего года. Ставка распространится на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 миллионов рублей в регионах. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН отмечал, что в идеале льготная ипотека должна охватывать только введенное в эксплуатацию жилье.

