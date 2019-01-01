Рост числа бюджетных нарушений объяснили работой Счетной палаты

По итогам 2018 года Счетная палата выявила свыше 9,2 тысяч бюджетных нарушений на общую сумму 772,7 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете ведомства. Отмечается, что общий объем нарушений снизился почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, когда ведомство обнаружило нарушения на 1,87 трлн рублей. При этом количество нарушений в этом году выросло на 43% по сравнению с показателем 2017 года в 6,4 тысячи.

В эфире НСН председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов заявил, что изменившиеся в разы показатели вряд ли отражают перемены в стране, а скорее, говорят об изменениях в работе Счетной палаты.

«Такая динамика может объясняться либо тем, что Счетная палата как-то перестроила свою работу, активизировала свои проверки и повысила результативность этих проверок, а можно сказать, что это изменения внешней среды. Я думаю, что, скорее всего, это результат изменения просто деятельности Счетной палаты, а в целом, в стране все как было, так и есть», — сказал экономист.