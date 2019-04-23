Чаще, но меньше. Счетная палата отчиталась о бюджетных нарушениях в стране

В 2018 году число обнаруженных Счетной палатой бюджетных нарушений выросло на 43 процента по сравнению с прошлым годом, при этом сумма нарушений снизилась почти в 2,5 раза.

При проверке бюджетов всех уровней Счетная палата обнаружила больше 9,2 тысяч нарушений на общую сумму 772,7 млрд рублей. При этом в 2017 году было выявлено 6,4 тысячи нарушений на сумму 1,87 трлн рублей, пишет РБК.

Ранее директор Института проблем глобализации, политолог и экономист Михаил Делягин рассказал НСН, как расширение полномочий Счетной палаты усилит политическое влияние Алексея Кудрина, но не скажется на эффективности расходования государственных денег.

