Росстат впервые в 2023 году зафиксировал снижение цен в РФ
В последнюю неделю февраля в России впервые в 2023 году зафиксирована дефляция. Об этом сообщает Росстат.
Дефляция с 21 по 27 февраля произошла благодаря снижению цен на плодоовощную продукцию. Больше всего подешевели огурцы - минус 7,6% и авиаперелеты - минус 3,7%.
Из продуктового набора падение цен зафиксировано в19 наименованиях. Больше всего подешевела гречка - на 1%.
Подорожали 13 наименований продуктов. В цене прибавили яйца, детское питание и вареная колбаса.
В 2022 году ВВП России снизился на 2,1%, сообщили ранее в Росстате. По данным ведомства, на падение повлияло сокращение активности в оптовой и розничной торговле и других отраслях, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru