Росстат впервые в 2023 году зафиксировал снижение цен в РФ

Дефляция с 21 по 27 февраля произошла благодаря снижению цен на плодоовощную продукцию. Больше всего подешевели огурцы - минус 7,6% и авиаперелеты - минус 3,7%.

Из продуктового набора падение цен зафиксировано в19 наименованиях. Больше всего подешевела гречка - на 1%.

Подорожали 13 наименований продуктов. В цене прибавили яйца, детское питание и вареная колбаса.

В 2022 году ВВП России снизился на 2,1%, сообщили ранее в Росстате. По данным ведомства, на падение повлияло сокращение активности в оптовой и розничной торговле и других отраслях, передает НСН.

