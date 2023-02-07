Bloomberg: кабмин РФ добивается от Центробанка снижения ключевой ставки
Правительство РФ оказывает давление на Банк России, склоняя его к более оптимистичным экономическим прогнозам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.
Собеседники агентства утверждают, что российский кабмин призывает Центробанк дать рынку сигнал о своей готовности смягчить денежно-кредитную политику, в том числе в отношении снижения ключевой ставки в 2023 году.
Отмечается, что подобных решений в правительстве ожидают в преддверии первого в текущем году заседания регулятора, которое запланировано на 10 февраля.
Источники Bloomberg указывают, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина и её коллеги пока не намерены снижать ключевую ставку, опасаясь высокой инфляции, и вместо этого планируют указать, что текущие условия не способствуют принятию таких решений.
Также агентство сообщает, что в Банке России согласны на улучшение экономических прогнозов, что будет положительно воспринято в правительстве, так как в таком случае регулятор будет стремиться к более мягкой денежно-кредитной политике в ближайшие месяцы.
Ранее Совет директоров Центробанка РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщают «Невские новости».
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