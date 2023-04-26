Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции

За указанную неделю темпы инфляции ускорились с 0,04% до 0,1%. Цены выросли на 1,99%, уточнили в ведомстве.

Плодоовощная продукция подорожала до 0,9%. Наиболее существенное повышение продемонстрировали цены на лук - на 12,6%. Стоимость капусты выросла на 10,7%, моркови - на 2,6%.

Минтранс ранее спрогнозировал рост цен на авиабилеты в России на уровне не выше инфляции, передает «Радиоточка НСН».

