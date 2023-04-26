Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции
26 апреля 202320:13
С 18 по 24 апреля в России наблюдалось ускорение недельной инфляции, сообщается на сайте Росстата.
За указанную неделю темпы инфляции ускорились с 0,04% до 0,1%. Цены выросли на 1,99%, уточнили в ведомстве.
Плодоовощная продукция подорожала до 0,9%. Наиболее существенное повышение продемонстрировали цены на лук - на 12,6%. Стоимость капусты выросла на 10,7%, моркови - на 2,6%.
Минтранс ранее спрогнозировал рост цен на авиабилеты в России на уровне не выше инфляции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Страны ЕС не договорились о закупках боеприпасов для Украины
- В Минобороны сообщили о смене командующего российскими миротворцами в Карабахе
- Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции
- WSJ: британский регулятор заблокировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
- Россотрудничество: поджог здания Российского центра науки и культуры в Никосии является терактом
- В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
- В офисе Зеленского обвинили Запад в утрате Украиной ядерного оружия
- Рогов сообщил о переброске украинских войск в Запорожскую область
- Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме
- Кулеба спрогнозировал результат контрнаступления ВСУ
26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru