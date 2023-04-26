Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России

Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России - в обнародованной 26 апреля сводке за первый квартал эта информация отсутствует.

Медведев заявил, что рост цен на нефть и газ продолжится

Организация каждый месяц размещала информацию по добыче ресурса с учетом газового конденсата и без.

Ранее ОПЕК сократил добычу в ответ на потолок цен на российскую нефть, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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