Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
26 апреля 202319:28
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России - в обнародованной 26 апреля сводке за первый квартал эта информация отсутствует.
Организация каждый месяц размещала информацию по добыче ресурса с учетом газового конденсата и без.
Ранее ОПЕК сократил добычу в ответ на потолок цен на российскую нефть, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru