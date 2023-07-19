Росстат сообщил об ускорении инфляции в июле

По состоянию на 17 июля инфляция в России ускорилась до 3,64%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

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С 11 по 17 июля инфляция составила 0,18%. В начале месяца показатель находился на уровне 0,14%.

Отмечается, что потребительские цены в июле выросли на 0,38%. С начала года инфляционная динамика в этом сегменте составила 3,15%.

В Центробанке России ранее заявили о продолжении роста инфляции в ближайшие месяцы. Регулятор допускает повышение ключевой ставки на заседании 21 июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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