Росстат сообщил об ускорении инфляции в июле
19 июля 202319:32
По состоянию на 17 июля инфляция в России ускорилась до 3,64%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
С 11 по 17 июля инфляция составила 0,18%. В начале месяца показатель находился на уровне 0,14%.
Отмечается, что потребительские цены в июле выросли на 0,38%. С начала года инфляционная динамика в этом сегменте составила 3,15%.
В Центробанке России ранее заявили о продолжении роста инфляции в ближайшие месяцы. Регулятор допускает повышение ключевой ставки на заседании 21 июля, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru