«Запасы есть»: В отрасли заявили, что резкого роста цен на лекарства не будет

В России есть запасы и фармацевтических субстанций, и компонентов для их изготовления, благодаря этому взрывного роста цен на лекарства удастся избежать. Об этом НСН заявил гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

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Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что цены на лекарства взлетят из-за подорожания импортного сырья. Под данным издания, ряд позиций уже стоит по сравнению с 2022 годом на 40-100% дороже из-за девальвации рубля и необходимости приобретать вещества через посредников. Шуляк опроверг сообщения о взрывном росте цен на лекарственные препараты.

«В среднем инфляция с начала года держится в районе 2%. В 2022 году общая инфляция на лекарства составила 7%, а для препаратов, которые не входят в список жизненно важных, инфляция составила порядка 12%. Что же касается подорожания сырья — этот процесс идет длительное время. Растут в цене не только субстанции, но и компоненты, из которых синтезируются субстанции на территории России. Этот процесс плавный, в России есть запасы и субстанций, и компонентов. Если бы запасов не было, в начале 2022 года мы бы испытывали большие проблемы с лекарственным обеспечением, равно как и в пандемийном 2020 году, когда был сумасшедший спрос на лекарства. Никакого взрывного роста цен не будет, не нужно нагнетать ажиотаж», — сказал Шуляк.

Собеседник НСН также заявил, что программа «Фарма-2030» будет направлена на импортозамещение производства субстанций.

«Об этом недавно говорил глава правительства России Михаил Мишустин. Если программа “Фарма-2020” была направлена на импортозамещение производства готовых лекарственных препаратов на территории России, то программа “Фарма-2030” призвана наладить производство отечественных фармацевтических субстанций», — подытожил он.

Ранее директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что рост продаж лекарств на маркетплейсах составил всего 2,3% за год. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

