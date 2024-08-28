Росстат сообщил о снижении стоимости свеклы, моркови и картофеля

В России наблюдается общее снижение цен на плодоовощную продукцию. В частности, с 20 по 26 августа стоимость свеклы уменьшилась на 4%, моркови — на 3,5%, тогда как огурцы подорожали на 3,4%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В целом, за этот период цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,3%. В том числе подешевели картофель (на 2,9%), бананы (на 2,1%), белокочанная капуста (на 1,6%), лук и яблоки (на 1,5%), а также помидоры (на 1%).