Росстат сообщил о падении цен на яйца впервые за полгода

Стоимость яиц упала на 0,2%. Также снизились цены на куриное мясо (-0,9%), свинину, макаронные изделия, сосиски и сардельки.

В предыдущий раз стоимость яиц снижалась с 20 по 26 июня. Тогда цены упали на 0,36%.

По данным Росстата, в 2023 году яйца подорожали на 61,35%. Президент России Владимир Путин связал рост цен с повышенным спросом со стороны населения, напоминает «Радиоточка НСН».

