Росстат сообщил о падении цен на яйца впервые за полгода
17 января 202419:19
Цены на куриные яйца с 10 по 15 января 2024 года снизились впервые с июня 2023 года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Стоимость яиц упала на 0,2%. Также снизились цены на куриное мясо (-0,9%), свинину, макаронные изделия, сосиски и сардельки.
В предыдущий раз стоимость яиц снижалась с 20 по 26 июня. Тогда цены упали на 0,36%.
По данным Росстата, в 2023 году яйца подорожали на 61,35%. Президент России Владимир Путин связал рост цен с повышенным спросом со стороны населения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru