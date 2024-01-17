Росстат сообщил о падении цен на яйца впервые за полгода

Цены на куриные яйца с 10 по 15 января 2024 года снизились впервые с июня 2023 года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Профессор Ишевский заявил, что импортные яйца отличаются по вкусу от российских

Стоимость яиц упала на 0,2%. Также снизились цены на куриное мясо (-0,9%), свинину, макаронные изделия, сосиски и сардельки.

В предыдущий раз стоимость яиц снижалась с 20 по 26 июня. Тогда цены упали на 0,36%.

По данным Росстата, в 2023 году яйца подорожали на 61,35%. Президент России Владимир Путин связал рост цен с повышенным спросом со стороны населения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
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