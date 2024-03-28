Росстат сообщил о падении производства бензина в России на 7,4 % за неделю

За неделю с 18 по 24 марта производство бензина в России упало на 7,4%, сообщил Росстат.

Если сравнивать с предыдущим годом, падение составило 14,3%. Отмечается, что показатель упал до 107,8 тысячи тонн в сутки.

При этом розничные цены на бензин увеличились на 0,08 процента за неделю, что стало самым сильным недельным приростом за 11 недель.

Россияне стали реже пользоваться личным авто из-за подорожания топлива

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала топливные компании ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» на 110 млн рублей, сообщается в Telegram-канале службы.

Установлено, что организации заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку бензина и дизельного топлива на 160 аукционах с общей начальной ценой в 950 млн рублей.

Федеральная антимонопольная служба также инициировала возбуждение дел в отношении дочерних компаний «ЛУКОЙЛА» в российских регионах из-за необоснованных наценок на бензин на автозаправочных станциях. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЦеныПроизводствоБензин

Горячие новости

Все новости

партнеры