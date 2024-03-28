Росстат сообщил о падении производства бензина в России на 7,4 % за неделю
За неделю с 18 по 24 марта производство бензина в России упало на 7,4%, сообщил Росстат.
Если сравнивать с предыдущим годом, падение составило 14,3%. Отмечается, что показатель упал до 107,8 тысячи тонн в сутки.
При этом розничные цены на бензин увеличились на 0,08 процента за неделю, что стало самым сильным недельным приростом за 11 недель.
До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала топливные компании ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» на 110 млн рублей, сообщается в Telegram-канале службы.
Установлено, что организации заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку бензина и дизельного топлива на 160 аукционах с общей начальной ценой в 950 млн рублей.
Федеральная антимонопольная служба также инициировала возбуждение дел в отношении дочерних компаний «ЛУКОЙЛА» в российских регионах из-за необоснованных наценок на бензин на автозаправочных станциях. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Харьковской области сообщили о большом скоплении западной техники в регионе
- Валуев назвал унизительным участие россиян в Олимпиаде в Париже
- Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево
- В Госдуме предложили вовлекать Telegram в выявление террористического контента
- Хинштейн анонсировал поправки в законах после теракта в «Крокусе»
- Азербайджан обвинил Францию в создании шпионской сети на своей территории
- Синоптик Вильфанд пообещал аномальные для конца марта +15 в столичном регионе
- Мигрантам намерены запретить работать в такси после теракта в «Крокусе»
- Москвичей предупредили о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах
- Роскомнадзор заявил о блокировке 11 Telegram-каналов с анонсами терактов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru