Росстат: рост ВВП ускорился до 5,5% в третьем квартале

В России рост валового внутреннего продукта в третьем квартале 2023 года составил 5,5%, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Росстат.

Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 3%

Эти данные оказались лучше ожиданий экономистов. Служба отмечает рост производства в таких видах деятельности, как оптовый и розничный товарооборот, строительство, сельское хозяйство и другие.

Более подробные данные по ВВП за третий будут обнародованы 13 декабря.

Ранее Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, согласно которому страну ждет рост на 2%, а не снижения на 0,9% согласно осеннему прогнозу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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