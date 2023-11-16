Росстат: рост ВВП ускорился до 5,5% в третьем квартале
В России рост валового внутреннего продукта в третьем квартале 2023 года составил 5,5%, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Росстат.
Эти данные оказались лучше ожиданий экономистов. Служба отмечает рост производства в таких видах деятельности, как оптовый и розничный товарооборот, строительство, сельское хозяйство и другие.
Более подробные данные по ВВП за третий будут обнародованы 13 декабря.
Ранее Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, согласно которому страну ждет рост на 2%, а не снижения на 0,9% согласно осеннему прогнозу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru