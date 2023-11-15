Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, согласно которому страну ждет рост на 2%, а не снижения на 0,9% согласно осеннему прогнозу.

Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 3%

Также улучшен прогноз роста ВВП страны на следующий год до 1,6% вместо ожидавшихся 1,3%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития РФ и Минэкономики Белоруссии, заявил, что рост ВВП России в этом году составит 3%. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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