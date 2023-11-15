Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
15 ноября 202313:15
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, согласно которому страну ждет рост на 2%, а не снижения на 0,9% согласно осеннему прогнозу.
Также улучшен прогноз роста ВВП страны на следующий год до 1,6% вместо ожидавшихся 1,3%.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития РФ и Минэкономики Белоруссии, заявил, что рост ВВП России в этом году составит 3%. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru