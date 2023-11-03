Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 3%

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в этом году составит 2,8%-3%, сообщает РИА Новости.

Мишустин заявил о росте ВВП за девять месяцев на 2,8%

На встрече с новым составом Общественной палаты РФ он указал, что в ведущих экономиках Европы, наоборот, ожидается минус.

«Они страдают, реальные проблемы возникают. Мы не радуемся этому, мы просто констатируем сам факт», - заключил глава государства.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост общего размера государственного долга России до 21,2% ВВП в 2023 году, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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