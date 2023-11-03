Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 3%

На встрече с новым составом Общественной палаты РФ он указал, что в ведущих экономиках Европы, наоборот, ожидается минус.

«Они страдают, реальные проблемы возникают. Мы не радуемся этому, мы просто констатируем сам факт», - заключил глава государства.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост общего размера государственного долга России до 21,2% ВВП в 2023 году, сообщает RT.

