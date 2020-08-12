Росстат разглядел первое в 2020 году снижение цен





Федеральная служба государственной статистики впервые с начала года зафиксировала дефляцию в России. С 4 по 10 августа потребительские цены сократились на 0,1%. При этом с начала текущего года они увеличились, по данным Росстата, на 2,9%, передает ТАСС.

В годовом выражении инфляция в стране на 10 августа оценивалась на уровне порядка 3,4%. За отчетный период среди продовольственной номенклатуры больше всего подорожал сахар - на 1%. Подорожание на 1,5% и более зафиксировано в 21 регионе.

Кроме того, подорожала свинина (+0,3%). Цены на сосиски, сардельки, сметану, творог, рис, а также черный чай прибавили 0,2%.