Росстат разглядел первое в 2020 году снижение цен
Федеральная служба государственной статистики впервые с начала года зафиксировала дефляцию в России. С 4 по 10 августа потребительские цены сократились на 0,1%. При этом с начала текущего года они увеличились, по данным Росстата, на 2,9%, передает ТАСС.
В годовом выражении инфляция в стране на 10 августа оценивалась на уровне порядка 3,4%. За отчетный период среди продовольственной номенклатуры больше всего подорожал сахар - на 1%. Подорожание на 1,5% и более зафиксировано в 21 регионе.
Кроме того, подорожала свинина (+0,3%). Цены на сосиски, сардельки, сметану, творог, рис, а также черный чай прибавили 0,2%.
При этом подешевели на 0,4% консервы мясные для детского питания, яйца куриные (- 0,3%), пшено и печенье (- 0,2%). Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,8%.
Согласно выкладкам Росстата, в группе непродовольственных товаров первой необходимости на 0,3% подорожала зубная паста, хозяйственное мыло и туалетная бумага - на 0,1%.
Подгузники сбавили 0,3%, а зубные щетки и стиральный порошок - 0,1%. Автомобильный бензин подорожал на 0,1%, цены на дизельное топливо не изменились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru