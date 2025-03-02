Посол Абаев: Запрет мигрантам ввозить семьи в РФ вызвал в Казахстане озабоченность
Введение возможных ограничений на ввоз мигрантами своих семей в Россию вызывает озабоченность в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла республики в РФ Даурена Абаева.
Он подчеркнул, что речь идет о судьбах людей, которые вносят вклад в экономическое развитие и Казахстана, и России. При этом Абаев напомнил, что, по нормам Евразийского экономического союза, разрешение на пребывание мигрантов распространяется и на членов их семей.
В феврале лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением провести до 1 января 2026 года сдачу повторного платного экзамена для иностранцев.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что власти Вологодской области запретили привлекать мигрантов на стройки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru