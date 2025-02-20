Суды выслали из России на треть больше нелегальных мигрантов

По ее словам, с 31% до 34% выросло число дел об административных правонарушениях в сфере защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания в стране иностранных граждан.

Подносова также добавила, что обобщит практику назначения выдворения из страны и изучит связанные с перемещением выдворяемых из страны иностранных граждан в спецучреждения вопросы.

Ранее сотрудники МВД России в ходе проверки более 62 тысяч приезжих за сутки установили, что 7191 иностранный гражданин включен в новый реестр контролируемых лиц. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

