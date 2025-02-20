Суды выслали из России на треть больше нелегальных мигрантов
Согласно решениям судов, в 2024 году из страны выслали на треть больше мигрантов, чем годом ранее. Об этом в ходе совещания судей заявила председатель Верховного суда России Ирина Подносова, сообщило РИА Новости.
По ее словам, с 31% до 34% выросло число дел об административных правонарушениях в сфере защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания в стране иностранных граждан.
Подносова также добавила, что обобщит практику назначения выдворения из страны и изучит связанные с перемещением выдворяемых из страны иностранных граждан в спецучреждения вопросы.
Ранее сотрудники МВД России в ходе проверки более 62 тысяч приезжих за сутки установили, что 7191 иностранный гражданин включен в новый реестр контролируемых лиц. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru