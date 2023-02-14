Эксперты назвали срок восстановления российской экономики

По их мнению, сейчас экономика России по-прежнему адаптируется к шокам, параллельно подстраиваясь под турбулентность на мировых рынках и замедление мировой экономики. Аналитики добавили, что структурная трансформация будет происходить и в этом году.

Сообщается, что 2023 год будет проходить для отечественной экономики на фоне устойчивого санкционного режима, каких-либо перемен в этом плане в обозримом будущем ждать не приходится. Ожидается, что ВВП России сократится на 1,5% к маю 2023 года, после чего, предполагают эксперты, этот показатель вырастет до 6,5%. Также аналитики «Эксперт РА» полагают, что весной 2023 года Центробанк может повысить ключевую ставку.

Ранее французское издание Le Monde отметило, что экономика России оказалась более сильной, чем предполагали на Западе. Об этом сообщило агентство НСН.

