Минфин: Госдолг России приблизился к 23 триллионам рублей

В общей сумме внешний и внутренний долг России по итогам 2022 года составил 22,8 триллиона рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минфин.

В 2021 году долг составил 20,9 триллиона рублей, в 2023 году прогнозирует рост этого значения до 25 триллионов.