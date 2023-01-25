Минфин: Госдолг России приблизился к 23 триллионам рублей

В общей сумме внешний и внутренний долг России по итогам 2022 года составил 22,8 триллиона рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минфин.

В 2021 году долг составил 20,9 триллиона рублей, в 2023 году прогнозирует рост этого значения до 25 триллионов.

Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 трлн рублей

Ведомство также раскрыло размер расходов на его обслуживание за прошлый год — 1,33 триллиона рублей или около 4% от общих расходов федерального бюджета.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Дефицит бюджета России по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей – 2,3% ВВП. По его словам, в прошлом году план по доходам был перевыполнен. Так, общий объем доходов бюджета составил почти 28 триллионов рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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